The Rogue Prince of Persia verlässt im August den Early-Access mit einem großen Update

Seit dem 27. Mai 2024 ist The Rogue Prince of Persia im Early-Access verfügbar. Das Side-Scrolling-Roguelite-Abenteuer, das in Zusammenarbeit mit Ubisoft und Evil Empire entsteht, ist für Steam und GeForce Now erhältlich.

Während der PC Gaming Show im Rahmen des Summer Game Fest 2025 hatte das Entwicklerstudio gute Nachrichten für die Fans parat. Für August 2025 ist die Veröffentlichung der Version 1.0 geplant, die den dritten Akt des Spiels einleitet.

Dieser stellt nicht nur den Abschluss der Geschichte dar, sondern beinhaltet auch ein „True Ending“. Dort werdet ihr endlich den Vater des Prinzen, den König von Persien, kennenlernen.

Darüber hinaus können sich Fans auf ein zusätzliches Biom freuen, welches sich auf derselben Ebene wie der Tower of Oblivion befindet. Neben dem finalen Biom trefft ihr außerdem auf den berüchtigten König Nogai als finalen Endgegner. Natürlich dürfen neue Feinde, Waffen und die üblichen Goodies auch nicht fehlen.

Zunächst erscheint Version 1.0 für PCs via Steam. Informationen zu weiteren Plattformen, wie Konsolen, sowie das genaue Veröffentlichungsdatum sollen bald bekannt gegeben werden. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es bereits in diesem Monat ein weiteres Update für das Spiel sowie einen neuen Trailer.

Trailer zu Version 1.0:

via Gematsu, Bildmaterial: The Rogue Prince of Persia, Ubisoft, Evil Empire