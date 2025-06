Shuten Order vom Danganronpa-Schöpfer stellt drei weitere der verdächtigen Minister vor

DMM GAMES und Too Kyo Games haben drei weitere Charakter-Trailer zum kommenden „Multi-Genre-Adventure“ Shuten Order veröffentlicht. Die Videos stellen uns nach Justizminister Kishuru Inugami und Gesundheitsminister Yugen Ushitora drei weitere Minister vor, die in einem aufsehenerregenden Mordfall verdächtigt werden.

Teko Ion (gesprochen von Ayumu Murase) ist der Minister für Wissenschaft und besitzt einen unermesslichen IQ. Er ist als Wunderkind bekannt. Die Ministerin für Bildung heißt Honoka Kokushikan und wird von Inori Minase gesprochen. Wegen ihrer Fähigkeit, Informationen zu manipulieren und die Öffentlichkeit zu verwirren, wird sie „Zauberin der Worte“ genannt.

Und schließlich stellt man uns noch Manji Fushicho (gesprochen von Shizuka Ito) vor, die Ministerin für Sicherheit. Sie wird als aufbrausend und aggressiv beschrieben, wünscht sich aber auch mehr als jeder andere Frieden für dieses Land und versucht, es zu schützen.

Das Spiel erscheint schon am 5. September weltweit für Nintendo Switch und PCs. Shuten Order entsteht in Zusammenarbeit von DMM GAMES und Too Kyo Games unter der Leitung von Kazutaka Kodaka, dem Schöpfer der Danganronpa-Reihe. Der Titel vereint fünf verschiedene Spielsysteme in einem Abenteuer, darunter Stealth-Action-Horror und Visual-Novel-Elemente mit unterschiedlichen Perspektiven. Jeder der Minister steht für einen der Spielstile.

Minister of Science:

Minister of Education:

Minister of Security:

Bildmaterial: Shuten Order, Spike Chunsoft, DMM Games, Too Kyo Games, Neilo