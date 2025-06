Splatoon: Nintendo kündigt aus dem Nichts ein Spin-off exklusiv für Switch 2 an

Da hat Nintendo mal eben aus dem Nichts ein Splatoon-Spin-off angekündigt. Das dürfte die Japaner, die es ohnehin weitaus schwerer haben, eine neue Switch 2 zu ergattern, kaum beruhigen.

In Splatoon Raiders, das exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen wird, begeben sich Splatoon-Fans in der Rolle eines Mechanikers gemeinsam mit dem legendären „Surimi Syndicate“-Trio aus Mako, Muri und Mantaro auf eine Reise auf die geheimnisvollen Spiralit-Inseln. Weitere Infos zum Spiel gibt’s in Zukunft.

Darüber hinaus kündigte Nintendo für den 12. Juni ein kostenloses Update für Splatoon 3 an. Das erscheint dann auch für die alte Switch, ebenso natürlich für Nintendo Switch 2. Es gibt neue Waffen und eine neue Stage aus dem ursprünglichen Splatoon-Spiel für Wii U namens „Urchin Underpass“.

Der neue Trailer bestätigt außerdem Cross-Plattform-Spiel für Fans auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Was das kommende Update sonst noch so zu bieten hat, erklärt euch das Video in aller Ausführlichkeit.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Splatoon Raiders, Nintendo