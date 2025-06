Brutal und stilvoll: Ninja Gaiden 4 präsentiert sich im neuen Trailer und erhält einen Termin

Rund um „Ninja Gaiden“ ist inzwischen wieder soviel los, dass man sich sogar auf mehrere Showcases aufteilen kann. Beim Summer Game Fest gab es Neuigkeiten zu Ninja Gaiden: Ragebound. Ninja Gaiden 4 hob man sich für das Xbox Games Showcase auf.

Schon die Ankündigung im Januar hatte Xbox „exklusiv“ beim damaligen Xbox Developer Showcase. Die Rückkehr der legendären, japanischen Marke wird aber neben Xbox auch auf PS5 und PCs gefeiert. Und zwar am 21. Oktober 2025, wie man heute ankündigte. Dazu gibt es auch einen neuen Trailer.

Ninja Gaiden 4 will eine „hochkantige Mischung aus Team Ninjas charakteristischen Kämpfen und PlatinumGames‘ dynamischem Flair“ werden. Der neue Trailer bietet einen tieferen Einblick zu „Yakumo, ein junges Ninja-Wunderkind, und eine Reihe neuer Waffen, die ihm zur Verfügung stehen, während er sich durch Horden von Feinden kämpft.“

Nahtloser Waffenwechsel, verheerende Vernichtungstechniken und die Rückkehr von Blutbindungs-Ninjutsu und Ninpo-Künsten – der Trailer soll „eine brutale, stilvolle Weiterentwicklung der Serie“ ankündigen. Neue Charaktere wie Seori, gewaltige Bosskämpfe und eine mysteriöse Verbindung zu Ryu Hayabusa – im Xbox Blog nennt man Ninja Gaiden 4 „ein neu geborenes Vermächtnis“.

Fans springen in den Xbox Blog, um dort ein Interview mit Producer und Regisseur Yuji Nakao zu Ninja Gaiden 4 zu lesen. Ninja Gaiden 4 erscheint am 21. Oktober für Xbox Series, PS5 und PCs sowie Xbox Cloud und am ersten Tag im Xbox Game Pass.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ninja Gaiden 4, Xbox Game Studios, Koei Tecmo, Team Ninja, PlatinumGames