Das Pixel-RPG Quartet bietet vier Handlungen und acht Charaktere und hat jetzt einen Termin

Das 2021 erfolgreich bei Kickstarter finanzierte, rundenbasierte RPG Quartet erscheint am 26. August 2025 für PCs über Steam, im Epic Games Store und bei GOG sowie für Mac und Linux, wie Entwickler Something Classic (zuvor Shadows of Adam) bekannt gegeben hat. Versionen für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch sollen gegen Ende des Jahres folgen. Eine Demo ist ab sofort verfügbar!

In Quartet erwartet SpielerInnen eine verflochtene Geschichte aus vier verschiedenen Handlungssträngen, die in beliebiger Reihenfolge erlebt werden können. Diese Geschichten führen schließlich zu acht Helden, die gemeinsam einem uralten Geheimnis auf die Spur kommen, das die Welt vor Jahrhunderten geformt hat.

Die Szenarien: Eine Reihe von Zugüberfällen wirft Hinweise auf eine Verschwörung innerhalb der Regierung auf. Ein geheimnisvolles Kartendeck verschafft einem jungen Mädchen eine Vision einer anderen Welt. Eine Flotte tödlicher Luftschiffe zieht eine Schneise der Zerstörung über die Grenzen des Imperiums. Und ein eher untypischer Held entfesselt ungeahnte magische Kräfte.

Das Kampfsystem von Quartet setzt auf klassische, rundenbasierte Gefechte mit insgesamt acht spielbaren Figuren. Vier davon können gleichzeitig im Kampf eingesetzt werden. Die anderen Charaktere können jederzeit eingewechselt werden. Ein neuer Trailer bietet neue Eindrücke vom Spielgeschehen.

Der neue Trailer:

