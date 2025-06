Eine Hommage an Zelda und Sly Cooper: Zefyr ist nach 12 Jahren jetzt endlich fertig

Das französische Indie-Studio Oneiric Worlds hat mit Zefyr: A Thief’s Melody kürzlich sein neues Spiel für PCs bei Steam und itch.io veröffentlicht. Entwickelt wurde der Titel über einen Zeitraum von zwölf Jahren von Solo-Entwickler Mathias Fontmarty.

Fontmarty wollte mit seinem farbenfrohen Stealth-Adventure eine nostalgische Liebeserklärung an die Abenteuerklassiker der PS2- und GameCube-Ära abliefert, namentlich vor allem Zelda: The Wind Waker, Sly Cooper und Beyond Good and Evil.

Zefyr versetzt SpielerInnen in ein traumhaftes Inselarchipel, in dem sie als junge Diebin Eïko in der Gilde trainieren und mysteriöse Entführungen aufklären sollen. Spielerisch verbindet der Titel Elemente aus Erkundung, Schleichen, Rätsellösen und actionreichen Bosskämpfen.

Eine Besonderheit des Spiels ist die Möglichkeit, auf dem Rücken einer Schildkröte durch die offene Spielwelt zu reisen und frei begehbare Inseln zu erkunden. Geklettert wird ohne Einschränkungen, Stürze bleiben ohne Folgen. Auch das Heilen kranker Tiere und das Sammeln von Gemälden, Blumen oder Kristallen gehören zur Spielerfahrung. Erkundung soll stets belohnt werden, sei es durch Geheimnisse oder Nebenquests.

„Wie viele andere begann meine Liebe zu Videospielen in meiner Kindheit, in den 90er Jahren. Ich war schon immer fasziniert von ihrem kreativen Potenzial. Seitdem habe ich meine gesamte Freizeit damit verbracht, meine eigenen Spiele zu entwickeln“, so Entwickler Mathias Fontmarty.

Bildmaterial: Zefyr: A Thief’s Melody, Oneiric Worlds, Mathias Fontmarty