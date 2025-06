Persona 4 Revival ist endlich offiziell – aber eine kleine Enttäuschung gibt es für Fans

Endlich, möchte man sagen. Atlus hat beim Xbox Games Showcase 2025 endlich Persona 4 Revival angekündigt. Mit dem Anhängsel im Titel hat man uns ein Schnippchen geschlagen, die meisten hatten „Persona 4 Reload“ erwartet. Ansonsten war diese Ankündigung natürlich alles andere als eine Überraschung.

Der gefeierte Persona-Klassiker erscheint als „Neuinterpretation“ nicht nur für Xbox Series, Windows PCs und im Xbox Game Pass Ultimate, sondern auch für PlayStation 5 und Steam. Eine kleine Enttäuschung für viele Persona- und Nintendo-Fans: die Switch 2 fehlt bei den Plattformangaben.

Das muss nicht zwingend bedeuten, dass Nintendo-Fans leer ausgehen. Erstens ist eine spätere Portierung nicht ausgeschlossen. Zweitens verfolgt Atlus bei der Ankündigung von Plattformen für neue Spiele eine mitunter seltsame Strategie. Auch Persona 3 Reload und Metaphor ReFantazio hatten erst Tage nach ihrer Ankündigung die vollständigen, offiziellen Plattformangaben erhalten. Und auch, dass sich Nintendo mit ausgewählten Partnern solche Ankündigungen für eine Direct aufhebt, wäre nicht neu.

Zurück zu den Inhalten. Persona 4 Revival wird ein „Remake“ – die Pressemeldung nennt das Spiel tatsächlich sowohl Neuinterpretation als auch Remake – des kultigen JRPGs. „Wir sind zuversichtlich, dass es ein frisches und überraschendes Produkt sowohl für Neueinsteiger als auch für langjährige Fans sein wird, und wir freuen uns darauf, es mit euch allen zu teilen“, sagt Director Kazuhisa Wada.

In Persona 4 Revival „erlebt ihr als Austauschschüler ein unvergessliches Jahr mit euren neuen Freunden, die ihr im Verlauf des Spiels kennenlernt. Schon bald stören Gerüchte über bizarre Morde und einen mysteriösen Fernsehsender euren friedlichen Alltag. Ein Portal zu einer anderen Welt öffnet sich, wodurch eure Persona-Fähigkeiten erweckt werden. Jetzt ist es an der Zeit, an der Seite eurer Freunde zu kämpfen und die Wahrheit zu enthüllen!“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio