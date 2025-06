„Ehrgeizigstes Spiel bis dato“ – Guacamelee-Macher enthüllen ihr neues Metroidvania

Das kanadische Entwicklerstudio Drinkbox Studios ist vielen sicherlich durch das Metroidvania-Spiel Guacamelee und dessen Fortsetzung bekannt. Im Rahmen des Summer Game Fest 2025 hat das Studio nun sein neuestes Projekt bekannt gegeben. Es handelt sich erneut um ein Metroidvania, das auf den Titel Blighted hört.

Graham Smith, Mitbegründer und Produzent des Studios, beschreibt Blighted als ihr „größtes und ehrgeizigstes Spiel bis dato” und betont, dass das Studio sowohl auf Erfahrungen aus früheren Spielen aufbaut als auch mit vielen neuen Ideen experimentiert.

Bislang ist Blighted nur mit dem Jahr 2026 datiert. Es soll für PCs via Steam erscheinen. Konsolenumsetzungen wurden ebenfalls angekündigt, jedoch gab das Entwicklerstudio noch nicht bekannt, für welche Konsolen es genau erscheint.

Ein Kampf um Erinnerungen

Blighted findet in einem psychedelischen Western-Albtraum statt. Euer Ziel ist es, die Erinnerungen eures Volkes zurückzugewinnen. Diese wurden in der Vergangenheit traditionell durch Früchte von Bäumen weitergegeben, deren Samen in die Gehirne der Verstorbenen gepflanzt wurden. Dieses Ritual wurde jedoch von einer Figur namens Sorcisto entweiht. Er aß die Gehirne, um immense Macht und Wissen zu erlangen.

Des Weiteren vernichtete er das Dorf, zerstörte dessen Erinnerungswald und infizierte die Welt mit dem tödlichen „Blight”. Ihr übernehmt die Rolle des einzigen Überlebenden und kämpft darum, die Erinnerungen des Volkes wiederzuerlangen, bevor euer eigener „Blight” euch überwältigt.

Dieses „Blight“ müsst ihr neben einem mobilen Kampfsystem beherrschen. Es dient als dynamisches Schwierigkeitssystem, das sich ständig anpasst und Feinde, euch als SpielerIn sowie die Spielwelt verändert. Es ist eine Quelle der Macht und eine zusätzliche Herausforderung, die einige der tiefsten Geheimnisse der Welt freischaltet.

Durch das Verzehren der Gehirne besiegter Bosse erhaltet ihr deren Erinnerungen und stärkere Fähigkeiten und könnt so neue Wege in der Welt eröffnen. Das gesamte Abenteuer kann dabei nicht nur allein, sondern auch mit einem Freund im Koop-Modus gespielt werden.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Bildmaterial: Blighted, DrinkBox Studios