Digital Eclipse will die detaillierteste Sammlung der Mortal-Kombat-Geschichte basteln

Digital Eclipse und Warner Bros. Games haben Mortal Kombat: Legacy Kollection angekündigt. Die Sammlung soll 2025 für Konsolen und PCs erscheinen und wer die letzten Veröffentlichungen (zuletzt Tetris Forever) von Digital Eclipse kennt, der weiß, dass es sich dabei nicht nur um einfach Spielesammlungen handelt.

„Wir produzieren umfangreiche ‚interaktive Dokumentationen‘ mit allen Informationen über die Geschehnisse hinter den Kulissen – darüber, wie diese legendären Spiele erschaffen wurden“, verrät Chris Kohler von Digital Eclipse und so soll es auch diesmal werden.

Ein besonderer Fokus liegt aber natürlich trotzdem auf den 20 Games aus der Frühzeit der bahnbrechenden Kampfspielserie. Digital Eclipse schreibt sich auf die Fahne, die detaillierteste Sammlung aus der Geschichte des Franchise zu basteln, die es jemals gab.

Von den Originalversionen der frühen 90er, die man unter anderem in ihren Arcade- sowie SNES- und Mega-Drive-Versionen in die Sammlung packt, über das letzte Arcade-Game der Reihe, nämlich Mortal Kombat 4, bis hin zu den Ablegern für Game Boy Advance ist alles enthalten, was Rang und Namen hat. Und das ist nur der Anfang, die Liste weiterer Games will man nachreichen.

Wie zuletzt bei Tetris Forever hat man sich erneut mit den Filmemachern von Area 5 zusammengetan, um die Doku-Videos erstrahlen zu lassen. Dafür sprach man bei den NetherRealm Studios mit Schöpfer Ed Boon und Dutzenden Entwicklern, Schauspielern und Fans.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Mortal Kombat: Legacy Kollection, Digital Eclipse, Warner Bros, Atari