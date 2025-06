Der Xbox-Handheld kommt: Microsoft und Asus kündigen gleich zwei gemeinsame Geräte an

Erst kürzlich berichteten wir, dass Microsoft die Pläne für einen hauseigenen Xbox-Handheld wohl auf Eis gelegt hat. Aber: Mit Projekt Kennan sollte eine Zusammenarbeit mit Asus trotzdem zu einer mobilen Konsole führen. Eben diese Kooperation machten Microsoft und Asus nun öffentlich.

Gleich zwei spezielle „ROG Ally“-Geräte sollen zu den Feiertagen am Ende des Jahres verfügbar werden. Ein konkretes Datum sowie den Preispunkt teilte man allerdings noch nicht. Neben dem ROG Xbox Ally, der als Handheld zum attraktiven Preis – für Casual-SpielerInnen bis hin zu Hardcore-Gamern vorgestellt wird, gibt es auch noch den ROG Xbox Ally X. Das ultimative High-Performance-Handheld für anspruchsvolle SpielerInnen.

Beide Geräte sollen euch das native Spielen, Cloud-Gaming und Remote Play mit eurer Xbox-Konsole ermöglichen. Außerdem winken neben den typischen „ROG Ally“-Funktionen, diverse Xbox-Elemente.

Dazu gehört der Xbox-Button: Mit diesem dedizierten Button habt ihr Zugriff auf Chats, Apps und Einstellungen über das erweiterte Game Bar Overlay und könnt schnell zwischen Apps und Games wechseln. Die ergonomischen Griffe, nach dem Vorbild der Xbox Wireless Controller entwickelt, sorgen konturierte Griffe für Komfort bei unterschiedlichen Handgrößen.

Last but not least: Barrierefreiheit. Die Game Bar und die Xbox-App wurden für die Nutzung im Handheld optimiert und bringen bekannte Barrierefreiheitsfunktionen aus Xbox-Konsolen und Windows-PCs mit – und es kommt noch mehr. Auf der entsprechenden Produktseite entnehmt Ihr weitere Informationen.

via Xbox Wire, Bildmaterial: Microsoft