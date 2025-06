„Pokémon GO“-Vorreiter für Game Boy Advance soll 20 Jahre später doch noch erscheinen

Mit Navinosuke: The Yo-Kai Buster befand sich ein Titel für Game Boy Advance in Entwicklung, der nie das Licht der Welt erblickte. Aber genau das soll sich nun – gute 20 Jahre später – ändern. Kohachi Studio – ein unabhängiges Studio, bestehend aus zahlreichen Metal-Slug- und R-Type-EntwicklerInnen – hat angekündigt, dass der Titel 2026 endlich für Nintendo Switch erscheinen soll.

„In den letzten Jahren habe ich mich mit fast jedem in der Branche beraten, den ich getroffen habe, und war oft kurz davor aufzugeben, aber endlich habe ich es geschafft, das Siegel zu lüften“, erklärt Studiochef Shinano Ishiguro.

Ishiguro bezeichnet das Spiel als „Phantom-RPG“ und beschreibt Navinosuke als „ein 2D-Pixel-RPG im japanischen Stil, in dem man mit über 150 Yokai reist und das 2026 erscheinen soll“. Weitere Informationen zum Spiel wurden von Metal-Slug-Künstler Akio auf Twitter enthüllt, der damals die Story des Spiels schrieb. Laut Akio sollte das Spiel ursprünglich GPS-Technologie verwenden, das an den Game Boy Advance angeschlossen würde.

Im Spiel sollte es darum gehen, großen Persönlichkeiten aus ganz Japan zu begegnen, doch Akio meinte, es wäre unterhaltsamer, wenn es stattdessen um Yokai (Monster) ginge. „Und so begann dieses Spiel als Fantasy-RPG im japanischen Stil, in dem eine Holzpuppe, die die Seele eines Mädchens enthält, das davon träumt, ein Onmyoji zu werden, durch den japanischen Archipel reist, Monster versiegelt und sie zu Freunden macht, um die Welt zu reformieren“, so Akio.

Der Vorreiter für Pokémon GO?

Er erklärt: „Mitten in der Entwicklung scheiterte jedoch die Planung der GPS-Peripherie, und das entscheidende Kernelement – durch das Land zu laufen und Yokai zu treffen – ließ sich nicht mehr umsetzen. Das Überleben des Spiels selbst war gefährdet, doch die Entwicklung wurde fortgesetzt, nachdem es so modifiziert worden war, dass es ohne GPS-Verbindung gespielt werden konnte. Das Spiel wurde fertiggestellt. Aufgrund verschiedener Umstände wurde Navinosuke jedoch letztendlich auf Eis gelegt.“

Akio fügt hinzu: „Rückblickend betrachtet, wäre die Entwicklung so weitergegangen wie bisher, hätte ein Spiel, das ‚das Laufen zum Spiel macht‘, vielleicht schon 15 Jahre früher Gestalt annehmen können als Pokémon GO. Natürlich hätten unsere gruseligen Monster niemals zu beliebten Charakteren wie Pokémon werden können.“

Navinosuke: The Yo-Kai Buster im Teaser-Trailer

via VGC, Bildmaterial: Navinosuke: The Yo-Kai Buster, Kohachi Studio