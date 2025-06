Fox Hunt ist ein brandneuer Online-Modus für Metal Gear Solid Delta

Konami hat die heutige Konami Press Start mit Metal Gear Solid Delta: Snake Eater eröffnet und dabei allen voran den neuen Online-Modus „Fox Hunt“ vorgestellt. Man bedankte sich auch bei den Fans von Metal Gear Online, doch die Landschaft für Online-Mehrspieler habe sich geändert.

Man erklärte, „Fox Hunt“ sei nicht als Nachfolger von Metal Gear Online konzipiert. Bei „Fox Hunt“ handelt es sich um einen vollständig neuen Mehrspielermodus, der zwar im selben Universum wie das Hauptspiel angesiedelt ist, aber ein völlig anderes Spielerlebnis bietet, wie Mode Director Yu Sahara erklärte.

Fox Hunt setzt laut Konami besonders auf die Stealth-Elemente der Serie, wobei Tarnung, Verstecken und Entdecken eine größere Rolle spielen sollen als bloßes Geballer. Sahara führte weiter aus: „Es ging nicht nur darum, einfach nur aufeinander zu schießen, sondern auch darum, ‚Verstecken‘ und ‚Entdecken‘ zu nutzen – ein Konzept für ‚Online-Kämpfe, die einzigartig für Metal Gear sind‘, zu entwickeln, war eine neue Herausforderung.“

Genaue Details zum Spielmodus könne man derzeit noch nicht nennen, man arbeite jedoch intensiv an der Umsetzung und wolle zu einem späteren Zeitpunkt mehr verraten.

Darüber hinaus thematisierte Konami einmal mehr die Rückkehr des beliebten Minispiels „Snake vs. Monkey“ mit Charakteren aus Ape Escape in den Versionen für PlayStation 5 und PC. Die Xbox-Series-Version hingegen wird ein exklusives Minispiel namens „Snake vs. Bomberman“ enthalten. Dazu gab es endlich konkrete Einblicke.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint am 28. August für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam erscheinen wird. Eine Deluxe Edition, die zahlreiche Bonusinhalte bietet, ist bei Amazon * bereits vorbestellbar.

Neues Gameplay (Xbox)

Fox Hunt während Press Start

via Gematsu, Eurogamer, Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami