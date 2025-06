Hitlers Auktionen: Neues Spiel des „Hotel Dusk“-Autors bietet ein ungewöhnliches Szenario

Publisher Good Smile Company – ja, das sind die mit den Nendoroid-Figuren – und Entwickler IzanagiGames (Death Come True, Yurukill) haben einen neuen Trailer zum Mystery-Adventure Dark Auction veröffentlicht. Das Video mit dem Titel „Story, Mystery, and Bidding“ gibt Einblicke in die Handlung.

Ihr erinnert euch an Hotel Dusk: Room 215 und Another Code: Two Memories? Das sind nur einige der Adventure-Projekte, die Rika Suzuki in den frühen 2000er Jahren als Planner und Scenario Writer betreute. Dark Auction ist sein neues Spiel, das schon 2023 erstmals angekündigt wurde. Damals war „Hitler’s Estate“ der untertitel.

Für das Charakterdesign zeichnet Kohske verantwortlich, die als Autorin und Illustratorin der Serie GANGSTA. bekannt ist. Die musikalische Untermalung stammt von Yuko Komiyama, deren Werke aus der „Monster Hunter“-Reihe vielen ein Begriff sein dürften.

Westdeutschland, 1981

Das Spiel versetzt euch ins Westdeutschland des Jahres 1981. Der 18-jährige Noah lebt mit seinem Vater Leonardo zusammen, einem gescheiterten Schriftsteller, der von der Forschung über Hitler besessen ist. Noah kann mit dem seltsamen Interesse seines Vaters wenig anfangen, doch Leonardo zeigt keinerlei Absicht, seine Obsession aufzugeben – trotz der finanziellen Probleme, unter denen sie leiden.

Eines Tages trifft eine Einladung zu einer Auktion ein, bei der Gegenstände mit Bezug zu Hitler versteigert werden sollen. Trotz Noahs Bedenken reist Leonardo zu dem alten Schloss, in dem die Auktion stattfindet, und verspricht, nach seiner Rückkehr alles zu berichten. Doch er kehrt nicht zurück.

Auf sich allein gestellt, macht sich Noah auf den Weg zu dem Schloss – und wird dort Zeuge eines schockierenden Ereignisses. Schließlich findet er sich gemeinsam mit weiteren Teilnehmern der Auktion im Inneren des Schlosses eingeschlossen wieder.

Ein Videospiel mit Hitler? Könnte problematisch sein. Deshalb schieben Publisher und Entwickler gleich diesen Hinweis nach: „Dieses Spiel erzählt die Geschichte einer Gruppe junger Menschen, die sich entschließen, nach dem Wissen um die Vergangenheit für eine friedliche Zukunft zu kämpfen. Obwohl historische Erinnerungen an den Krieg zeitweise als Motive in der Geschichte auftauchen, beabsichtigt dieses Spiel in keiner Weise, Kriegsverbrechen zu verherrlichen oder zu propagieren.“

Der erste Trailer:

