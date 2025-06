Das war … Kalenderwoche 23/2025

Wir stecken gerade mitten im Summer Game Fest! Nach der State of Play, dem Hauptevent von Geoff Keighley und vielen weiteren Veranstaltungen stehen heute Abend noch Xbox und PC Gaming an. Wir blicken auf das zurück, was bisher geschah. Zum Schluss findet ihr noch unser neues Review. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Seit die E3 Geschichte ist und Geoff Keighley das Zepter übernommen hat, lag es nun an ihm persönlich, den Hype zu schüren. Die Gaming-Woche eröffnet hat dann Sony mit der State of Play, welche viele japanische Inhalte bot. Aber auch beim Summer Game Fest gab es vieles zu sehen. Hier findet ihr das Wichtigste der Woche alphabetisch sortiert!

Was es bisher noch nicht zu sehen gab, war ein neues Tales of. Immerhin ist Tales of Arise schon länger her. Vor wenigen Tagen gab es wieder einmal Gerüchte und die Gelegenheit diese Woche wäre ja günstig. Vielleicht platzt die Bombe ja heute Abend bei Xbox?

Nicht vergessen wollen wir auch Nintendo Switch 2, welche diese Woche in den Handel kam. Über die Software wurde hinlänglich berichtet, Nintendo warf deshalb auch einen Blick auf den Prozessor. Die Informationen stammen vom CEO von NVIDIA.

Nach Stellar Blade werkelt Shift Up am nächsten Projekt, das neu als Project Spirits bekannt ist. Neben der Umbenennung sucht man auch nach neuen Entwicklern. Daraus lässt sich ablesen, dass es in Richtung „Eastern Fantasy“, JRPG, Anime und Open World gehen soll.

Auch ein neues Review konntet ihr in diesen Tagen noch bei JPGAMES finden. Mit Fantasy Life i: Die Zeitdiebin (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) erlebten wir einen Cocktail der Gefühle. Einerseits konnte uns der Vorgänger mehr abholen, andererseits macht das Spiel süchtig. Neben den cozy Vibes stehen zu viele verschiedene Elemente, womit der rote Faden fehlt.