Für Koop-Mäuse: Die Unravel-Macher bringen das bezaubernde Hela zurück auf die Bühne

Im Rahmen der Future Games Show: Summer Showcase 2025 feierte ein neuer Trailer zu Hela seine Premiere und gab neue Einblicke in die Welt des kommenden Third-Person-Abenteuers von Publisher Knights Peak und Entwickler Windup Games.

Das ursprünglich bei der Opening Night Live 2024 angekündigte Spiel ist von skandinavischer Folklore inspiriert und stammt von einem Team aus EntwicklerInnen, die zuvor an Unravel gearbeitet haben. Mit Hela laden sie erneut zu einer emotionalen Reise ein, die diesmal tief in nordische Natur und alte Magie eintaucht.

Im Zentrum von Hela steht die Geschichte einer freundlichen Hexe, die lange Zeit den Menschen ihrer Umgebung mit Magie zur Seite stand, nun aber selbst erkrankt ist. Mithilfe ihrer tierischen Begleiter – magisch begabten, flinken Mäusen – machen sich SpielerInnen auf, ein Heilmittel zu finden und der Hexe zu helfen.

Das Spiel verbindet Erkundung, Rätsel, Action und Alchemie in einer detailreich gestalteten Welt, die von der nordskandinavischen Natur inspiriert ist. SpielerInnen bewegen sich durch dichte Wälder, ruhige Seen und felsige Berge, sammeln Ressourcen, interagieren mit einer realistisch simulierten Umwelt und beeinflussen ihre Umgebung durch gute Taten. Der Fortschritt in der Geschichte wird durch das Lösen von Rätseln und das kreative Nutzen eines magischen Rucksacks vorangetrieben.

Hela unterstützt sowohl Einzelspieler als auch kooperatives Spielen im lokalen Splitscreen oder online. Der Titel erscheint „bald“ für PCs über Steam und den Epic Games Store, sowie für Xbox One, Xbox Series und PlayStation 5.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Hela, Knights Peak, Windup Games