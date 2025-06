Scott Pilgrim EX ist „das Scott-Pilgrim-Spiel, auf das die Fans gewartet haben“

Im Rahmen des Summer Game Fest hat Tribute Games hat in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences und „Scott Pilgrim“-Schöpfer Bryan Lee O’Malley ein brandneues Videospiel zur Marke angekündigt.

Das Spiel trägt den Titel Scott Pilgrim EX und erscheint Anfang 2026 für PCs, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch. Mit retro-inspirierter Pixelgrafik, Koop-Kämpfen für bis zu vier SpielerInnen und einem Zeitreise-Abenteuer durch ein neu interpretiertes Toronto richtet sich das Spiel an alte Fans, aber auch an Neueinsteiger.

In Scott Pilgrim EX übernehmen Fans die Kontrolle über Scott Pilgrim, Ramona Flowers und weitere bekannte Figuren. Sie kämpfen sich durch Dämonen und stellen sich veganen Handlangern und Robotern, um die Stadt zu retten. Das Spiel kombiniert klassische 2D-Brawler-Mechaniken mit modernen Elementen wie aufrüstbaren Werten, ausrüstbaren Spezialitems und individueller Charakterentwicklung.

Alle sieben spielbaren Figuren starten mit einem vollständigen Move-Set und lassen sich durch das Fortschrittssystem weiter personalisieren. Die brandneue Story wurde von Bryan Lee O’Malley gemeinsam mit dem Team von Tribute Games geschrieben. Unterstützt wird die Action von einem neuen Soundtrack, der von Anamanaguchi komponiert wurde, die bereits 2010 für den Sound von Scott Pilgrim vs. The World: The Game verantwortlich waren.

Das Kreativteam vereint zentrale Beteiligte aus dem gesamten „Scott Pilgrim“-Multiversum. Neben O’Malley, der als kreativer Berater eng mit dem Story- und Design-Team zusammenarbeitet, ist auch Paul Robertson als Pixelkünstler für die Animationen zuständig. Darüber hinaus bringt sich BenDavid Grabinski, Regisseur und Showrunner der Animationsserie Scott Pilgrim Takes Off, beratend in das Projekt ein.

„Scott Pilgrim EX ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung mit Brawlern – kombiniert mit unserem tiefen Verständnis für Scott Pilgrim“, sagt Jonathan Lavigne, Game Director bei Tribute Games. „Es steckt voller Lore, Anspielungen, Easter Eggs und Herzblut. Es ist das Scott Pilgrim-Spiel, auf das die Fans gewartet haben.“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Scott Pilgrim EX, Tribute Games