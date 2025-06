Fans von „The Seven Deadly Sins“ dürfen noch 2025 in ein neues Videospiel eintauchen

Erinnert ihr euch noch an The Seven Deadly Sins: Origin? Möglicherweise nicht, denn die Ankündigung von 2022 ist schon ein Weilchen her und über anderthalb Jahre lang gab es kaum Neuigkeiten. Schon vor einigen Tagen gab Netmarble bekannt, dass The Seven Deadly Sins: Origin neben den bereits angekündigten Plattformen Mobilgeräte und PCs auch für PS5 erscheint.

Beim Summer Game Fest 2025 holte man die Adaption dann zurück auf die große Bühne und ins Bewusstsein der Fans und präsentierte einen brandneuen Trailer, den ihr unten seht. The Seven Deadly Sins: Origin wird ein Free-to-play-Titel sein und soll noch 2025 erscheinen.

Fans erwartet eine originalgetreue Umsetzung der Welt von Britannia in einer weitläufigen, offenen Spielwelt. Dabei wird nicht nur das Setting des bekannten Universums aufgegriffen, sondern auch eine komplett neue, exklusive Geschichte erzählt. Im Mittelpunkt steht Prinz Tristan vom Königreich Liones, der sich aufmacht, eine durch eine rätselhafte Kollision von Zeit und Raum aus dem Gleichgewicht geratene Welt wieder ins Lot zu bringen.

Die Spielwelt von Britannia ist dabei offen und dynamisch gestaltet, voller Geheimnisse, gefährlicher Monster und eindrucksvoller Landschaften. Fans stellen ein Team aus unterschiedlichen Helden zusammen, die mit individuellen Fähigkeiten ausgestattet sind. Dabei begegnet man sowohl bekannten Charakteren aus dem Franchise als auch neuen Helden, die erstmals in The Seven Deadly Sins: Origin auftreten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Seven Deadly Sins: Origin, Netmarble