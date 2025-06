Das wird wild: Hatsune Miku, Ichiban Kasuga und Joker rasen in Sonic Racing: CrossWorlds

Alle paar Monde gibt es sie, die Mario-Kart-Herausforderer. Wenn wir ehrlich sind: Diddy Kong Racing hat’s damals geschafft. SEGA versucht es mit der Sonic-Racing-Reihe und deren neuester Vertreter heißt, wie wir seit The Game Awards schon wissen: Sonic Racing: CrossWorlds.

Beim Summer Game Fest 2025 hatte Sonic Racing: CrossWorlds einen weiteren Auftritt. Und der war wild! Das Video stellt vor allem neue spielbare Charaktere vor und SEGA bedient sich kräftig am eigenen Portfolio. Hatsune Miku! Ichiban Kasuga aus Like a Dragon! Und Joker aus Persona 5.

In Sonic Racing: CrossWorlds gibt es erneut Strecken, die sich über Land, Luft und Wasser erstrecken, doch erstmals kommen die sogenannten Reiseringe ins Spiel. Diese beeinflussen das Renngeschehen in Echtzeit, indem sie die FahrerInnen während des Rennens in neue CrossWorlds teleportieren.

Mit dem 25. September 2025 hatte SEGA außerdem auch den konkreten Veröffentlichungstermin im Gepäck. Darüber hinaus bestätigte man auch eine neue „Switch 2“-Version. Der Trailer zeigt Handelsversionen für PS5, Xbox Series, Switch und Switch 2.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA