Final Fantasy Tactics: Das gibt’s in der fast 300 Euro teuren Sammleredition zur Neuauflage

Square Enix hat bei der State of Play am Abend endlich die Neuauflage von Final Fantasy Tactics offiziell gemacht. Nach fast schon Jahren voller Gerüchte geht es jetzt ganz schnell. Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicles erscheint schon am 30. September für Konsolen und PCs. Dann auch in einer Sammleredition, die Square Enix nun vorstellte.

Die Collector’s Box könnt ihr euch im Square Enix Store für stolze 289,99 Euro vorbestellen. Das Spiel gibt es dann, je nach Wahl für Nintendo Switch oder PS5, einzeln dazu. Es ist also nicht Teil der Collector’s Box. Die Collector’s Box wiederum enthält fünf Sammlerstücke in einer speziellen Art-Box.

Die Art-Box bietet kunstvolle Illustrationen der Charaktere und bildet die Weltkarte im Hintergrund ab. Enthalten ist eine Figur von Ramza Beoulve (Amademie-Version) mit einem eigenen Sockel. Dazu gibt es ein Stofftier-Set aus Chocobos, ein Acryl-Magnet-Set aus zwölf Zodiak-Steinen, eine Aufklapp-Kulisse (Diorama) sowie drei Farbdrucke, die unter anderem das Key-Artwork zeigen.

So sieht die Box aus:

Ist es das wert?

Ob das die 289,99 Euro wert ist, müsst ihr selbst beurteilen. Ihr findet die Collector’s Box zuzüglich Spiel im Square Enix Store. Die Neuauflage an sich dürfte jedenfalls ihr Geld wert sein. Der Titel wird SpielerInnen die Wahl zwischen zwei Versionen bieten – einem klassischen Modus und einem verbesserten Modus mit diversen Neuerungen und Anpassungen. Mehr erfahrt ihr hier!

Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix