Ein spielbarer 90er-Jahre-Anime: Wander Stars bietet dazu noch ein besonderes Kampfsystem

Das wortbasierte (jep) RPG Wander Stars von Paper Castle Games hat einen Termin! Am 1. August 2025 erscheint das anime-inspirierte Abenteuer für PCs und Nintendo Switch. Wander Stars bietet eine besondere Mischung aus rundenbasiertem Kampfsystem und kreativer Sprachmechanik.

Ihr schlüpft in die Rollen der aufstrebenden Martial-Arts-Kämpferin Ringo und des geheimnisvollen Abenteurers Wolfe, die sich gemeinsam auf die Suche nach den Teilen der Wanderstar-Karte machen. Die Geschichte entfaltet sich in Episoden, die sich stilistisch an Anime-Klassikern wie Cowboy Bebop, Dragon Ball Z und One Piece orientieren.

Im Zentrum des Gameplays steht das sogenannte Kiai, eine spezielle Form der Kampfkunst, bei der Angriffe durch die Kombination verschiedener Wörter ausgelöst werden. Begriffe wie „Strong!“, „Heat!“, „Smash!“ oder „Phantom! Guard!“ sind nur einige der über 200 freischaltbaren Wörter, mit denen sich kreative und kraftvolle Angriffe zusammenstellen lassen.

Das Kampfsystem bietet dabei nicht nur zahlreiche Möglichkeiten für offensive und defensive Strategien, sondern belohnt auch den ehrenvollen Einsatz der Worte. Wer seine Sprache nicht nur als Waffe nutzt, sondern mit Bedacht agiert, kann neue Phrasen freischalten, die im späteren Spielverlauf zusätzliche Kräfte freisetzen – und obendrein Freundschaften innerhalb der Spielwelt fördern.

Wer vorab einen genaueren Blick auf das Spiel werfen möchte, kann sich ab dem 19. Juni für die nächste Beta-Version auf Steam anmelden. Diese bietet einen tieferen Einblick als die derzeit auch verfügbare öffentliche Demo.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Wander Stars, Fellow Traveller, Paper Castle