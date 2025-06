Das neue Switch-Exklusivspiel von Bandai Namco: Tamagotchi Plaza zeigt sich im neuen Trailer

Zunächst nur für Nintendo Switch angekündigt, wissen wir inzwischen, dass Tamagotchi Plaza eines von drei Spielen von Bandai Namco im „Switch 2“-Launchzeitraum ist. Während die meisten Spiele im Launchzeitraum schon vorher für andere Konsolen erschienen sind oder zeitgleich für andere Systeme erscheinen, ist Tamagotchi Plaza ein echter Switch-Exklusivtitel.

Am 27. Juni erscheint Tamagotchi Plaza weltweit für Switch und Nintendo Switch 2. Ein neuer Gameplay-Trailer gibt weitere Einblicke. Tamagotchi Plaza knüpft an Tamagotchi Connection: Corner Shop an. Im Mittelpunkt des Spiels steht erneut das besondere Gameplay, bei dem es darum geht, verschiedene Läden in der Welt der Tamagotchi aufzubauen und zu führen.

Das Spiel ist in Tamahiko Town angesiedelt, einem Ort auf dem Tamagotchi-Planeten, der zur Ausrichtung eines großen Festivals nominiert wurde. Ziel ist es, die Stadt zum Leben zu erwecken und die Bewerbung zu unterstützen, indem man die Geschäfte belebt und die Bedürfnisse der Tamagotchi erfüllt.

Über 100 verschiedene Tamagotchi werden im Spiel auftreten, mit denen man nicht nur interagieren, sondern auch deren Probleme lösen oder bei der Suche nach Gegenständen helfen kann. Erstmals in der Serie wird ein Offline-Zwei-Spieler-Modus für bestimmte Shops angeboten, in dem gemeinsam oder gegeneinander gespielt werden kann.

Übrigens, die eingangs erwähnten drei Spiele von Bandai Namco für die Switch 2 im Launchzeitraum werden komplettiert von Elden Ring: Tarnished Edition und Shadow Labyrinth, die „düstere Version“ von Pac-Man.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tamagotchi Plaza, Bandai Namco, Hyde