Das neue Spiel der Stellar-Blade-Macher soll JRPG- und Anime-Fans glücklich machen

Derzeit ist im Hause Shift Up richtig Betrieb. Die langersehnte PC-Version von Stellar Blade kommt, dazu auch noch der NIKKE-DLC, der viele Fans interessiert. Eine Fortsetzung zu Stellar Blade hat man auch mal eben angekündigt und dann ist da ja auch noch Project Witches.

Project Witches ist das nächste AAA-Projekt und wurde schon im Mai 2024 erstmals angekündigt. Seitdem war es ziemlich ruhig, wir kennen das Spiel eigentlich noch gar nicht, obwohl die anvisierte Veröffentlichung 2027 allmählich näherrückt. Heute gibt es dazu ein paar neue Informationen.

So hat Shift Up bekannt gegeben, dass das bisher unter dem Codenamen „Project Witches“ geführte Spiel fortan unter dem Titel Project Spirits entwickelt wird. Es bleibt bei der geplanten Veröffentlichung 2027 für Mobilgeräte und PCs. Auch zur Grundausrichtung gibt es erste Details.

Project Spirits wird laut der koreanischen Website ThisIsGame als Subculture Game beschrieben, das sich insbesondere an ein Nischenpublikum mit einer Vorliebe für Anime-Ästhetik und Otaku-Kultur richtet. Inhaltlich basiert das Spiel auf dem Konzept der „Eastern Fantasy“, das als zentrales Thema die Gestaltung der Spielwelt prägt, wie Automaton Media berichtet.

Sozusagen als „Beweis“ für die Ausrichtung des Spiels gibt es heute auch eine erste Konzeptgrafik, die keinen Zweifel daran lassen dürften, dass an dem Bericht der koreanischen Website etwas dran ist. Dafür sprechen auch zahlreiche Stellenanzeigen, die Gematsu zitiert und nach denen man bei Shift Up für Project Spirits unter anderem Level-Designer, Monster-Artists und Battle-Planner mit Erfahrung in „Unreal Engine 5“ sowie mit japanischen RPGs oder Anime-Spielen hat.

Die Leitung des Projekts übernimmt Daehoon Dan, der zuvor bereits an Titeln wie Metallic Child und Smashing The Battle beteiligt war. Auf der offiziellen Website beschreibt Shift Up das Spiel nach wie vor als Cross-Platform-Titel mit hochwertigem Produktionsanspruch, der auf der bisherigen Erfahrung und dem Erfolg des Studios bei der Entwicklung markenstarker Spiele aufbauen soll.

Das neue Konzeptartwork:

Bildmaterial: Project Spirits, Shift Up