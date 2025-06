Mit diesem „Hype-Trailer“ will euch Keighley auf das Summer Game Fest 2025 einstimmen

Wie ist euer E3-Feeling in diesem Jahr? Der „E3-Sommer“ wird in dieser Woche nämlich eröffnet. Zumindest läutet das Summer Game Fest den Zeitraum im Jahr ein, in dem früher die E3 stattfand. Veranstalter Geoff Keighley gibt auch in diesem Jahr mit seinem „Hype-Trailer“ den Startschuss.

Das Video hat Keighley wie immer selbst geschnitten. „Freuen Sie sich auf diesen Trailer, den ich zusammengestellt habe, um ein unglaubliches Gaming-Jahr zu feiern – und auf alles, was noch kommt“, so Keighley bei Twitter.

Der „Hype-Trailer“ eröffnet mit mutmaßlich Keighleys Lieblingsspiel (Death Stranding 2) – unmittelbar gefolgt vom Überraschungshit der Videospielwelt 2025 bisher: Clair Obscur. Danach geht es mit einem wilden Schnitt durch aktuelle und kommende Games.

Das Video solltet ihr nicht als Anhaltspunkt dafür nehmen, welche Enthüllungen die Eröffnungsshow am Freitagabend um 23 Uhr deutscher Zeit möglicherweise bieten könnte. Keighley will nur Stimmung machen – und Videos schneiden kann er offensichtlich ganz gut.

Der neue Hype-Trailer:

Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions