Eine kultige, alte „Square Enix“-Marke feiert ihr Comeback, aber wohl nicht so, wie Fans hofften

1998 hob Eidos Interactive gemeinsam mit Entwickler Looking Glass Studios eine Serie namens Thief aus der Taufe. Das Debütspiel Thief: The Dark Project erschien als Dark Project: Der Meisterdieb mit einem düsteren Cover für PCs auch bei uns in Deutschland und wurde von den Fachmedien ziemlich positiv aufgenommen. Das Genre der Schleichspiele war damals noch relativ unbeschrieben.

Es folgten weitere Auftritte von Meisterdieb Garrett in Thief II: The Metal Age und Thief: Deadly Shadows bis 2004. 2009 übernahm schließlich Square Enix das damalige Eidos und seine Marken (darunter auch Tomb Raider) und ließ Thief erstmal links liegen. 2014 erinnert man sich wohl an Thief und veröffentlichte ein Reboot mit dem Namen THIEF. Das Spiel wurde gemischt aufgenommen und war wohl für Square Enix auch nicht der erhoffte kommerzielle Erfolg.

2022 schloss dann die Embracer Group den Kauf von Eidos Montréal ab und erwarb mit dem Studio auch die Marken Tomb Raider, Legacy of Kain, Deus Ex und eben Thief. Dort hatte man offenbar wieder Bock auf den Meisterdieb und schob ein neues Projekt an. Und selbiges lernten wir in der vergangenen Nacht bei der State of Play kennen: Thief VR.

Revival als VR-Abenteuer

Ein VR-Abenteuer ist wahrscheinlich nicht das Revival, dass sich Fans der Thief-Serie zuerst gewünscht hätten. Bei den meisten Konsolenfans dürften VR-Spiele in etwa so beliebt sein wie Serien-Revivals für Mobilgeräte. Gleichwohl bietet sich die spannende Stealth-Welt von Thief für eine VR-Erfahrung an.

Diese Erfahrung macht ihr dann mit einer weiblichen Protagonistin, nicht mit Garrett. „Du bist Magpie, eine gerissene Diebin, die ihre Eltern wegen Baron Northcrest verlor und auf der Straße aufwachsen musste. Stehlen war der einzige Weg, um zu überleben. Zumindest, bis du ein legendäres Artefakt gefunden hast, das ein Vermächtnis der Vergangenheit verborgen hielt„, führt man ein.

Thief VR: Legacy of Shadow verspricht klassisches Stealth-Gameplay und Next-Gen-Immersion und soll noch 2025 für PlayStation VR2, aber auch Meta Quest und PC VR erscheinen. Entwickelt wird das neue Thief VR von Maze Theory, wobei Vertigo Games (Metro Awakening, Arizona Sunshine) in Zusammenarbeit mit Eidos Montréal als Herausgeber auftreten.

Bildmaterial: Thief VR: Legacy of Shadow, Vertigo Games, Maze Theory, Eidos Montréal