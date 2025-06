Sea of Remnants wird ein Piraten-RPG, aber mit Punk-Puppen-Ästhetik und rundenbasiert

Ein neues Piraten-RPG, da denken wir natürlich gleich an Skull and Bones oder Black Flag. Vielleicht auch an die Schiffskämpfe in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Jetzt wagt sich NetEase ans Genre und gewiss schlägt man eine etwas andere Richtung ein.

Bei der State of Play enthüllte man Sea of Remnants für PS5, PC-Steam und Mobilgeräte. Das Spiel wird von Joker Studio in China und die Vermutung bei Publisher NetEase liegt nahe, dass es sich um ein Free-to-play-Spiel handelt. So ist es dann auch. Seit sechs Jahren befindet sich Sea of Remnants schon in Entwicklung.

Visuell bietet Sea of Remnants einen ganz eigenen Stil – eine Puppen-Ästhetik nämlich – und auch ein rundenbasiertes Kampfsystem dürfte nicht auf allen Tippscheinen gestanden haben.

Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle eines Matrosen ohne Erinnerung, der gemeinsam mit einem geheimnisvollen Mädchen eine Reise auf dem Meer antritt. Ihr Ziel ist das sagenumwobene Sea of Remnants, ein Ort voller Ruhm und Reichtümer – aber auch ein gefährliches Gebiet, das all jenen etwas raubt, was ihnen am meisten bedeutet. Mehr erfahrt ihr auch im PlayStation Blog.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Sea of Remnants, NetEase, Joker Studio