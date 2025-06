Sony eröffnet morgen mit einer neuen State of Play die „Summer Game Fest“-Woche

Sony Interactive Entertainment eröffnet die „Summer Game Fest“-Woche mit einer State of Play schon am morgigen 4. Juni 2025. Die Übertragung beginnt um 23 Uhr deutscher Zeit und könnt live dabei sein, um „Neuigkeiten und Updates zu großartigen neuen Spielen für PS5“ zu erhalten.

„Bei der Show zeigen wir eine Auswahl an tollen Spielen von Entwicklungsstudios aus der ganzen Welt“, verspricht Tim Turi im PlayStation Blog. Etwa 40 Minuten soll die Show lang sein, die auf Englisch übertragen wird. Den Livestream-Link findet ihr hier.

Zu den erwartbaren Auftritten gehören wohl Ghost of Yotei und Marathon. Aber auch auf Intergalactic: The Herectic Project von Naughty Dog, Marvel’s Wolverine oder Fairgames darf man hoffen. Und erinnert ihr euch noch an Saros?

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment