Das „Anime-Souls“ ist zurück: Bandai Namco überrascht mit Code Vein II zum Summer Game Fest

Etwa zwei Jahre hat Code Vein benötigt, um zwei Millionen Einheiten zu verkaufen. Das ist schon einige Monde her, man verkündete diese Zahl im September 2021. Und so langsam ist die neue Marke vielleicht in Vergessenheit geraten.

Doch spätestens in der zweiten Hälfte des Trailers bei der Eröffnung des Summer Game Fest 2025 wussten Kenner, was da kommt. Code Vein II von Bandai Namco! Die Fortsetzung soll 2026 für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen.

Ihr dürft euch auf eine Mischung aus dynamischem Gameplay mit strategischem Kampfsystem, erkundbaren Umgebungen, intensiven Bosskämpfen und einer dichten Geschichte mit einprägsamen Charakteren freuen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Fähigkeit, Zeit als Waffe einzusetzen.

Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Revenant Hunter, der von einem geheimnisvollen Mädchen namens Lou begleitet wird. Sie besitzt die Kraft, in die Vergangenheit zu reisen und den Lauf der Geschichte zu verändern. Gemeinsam greift das Duo in entscheidende Momente der Vergangenheit ein, um das Schicksal anderer Wiedergänger zu beeinflussen, verborgene Wahrheiten aufzudecken und die Zukunft zu retten.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco