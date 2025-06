„Der Vision von Herrn Iwata würdig“ – NVIDIA CEO Jensen Huang über die Nintendo Switch 2

Ihr findet die Nintendo Switch 2 nicht besonders spannend? NVIDIA CEO Jensen Huang sieht das anders. In einem neuen „Creator’s Voice“-Video spricht er über die Vision von Satoru Iwata, den Chip, den NVIDIA zur neuen Switch 2 beisteuert und die Konsole selbst.

„Dieser Chip ist ein technisches Wunderwerk. Er bietet Leistung, Intelligenz und Schönheit – in euren eigenen Händen. Switch 2 ist mehr als eine neue Konsole. Sie ist ein neues Kapitel, die der Vision von Herrn Iwata würdig ist“, so Huang.

„Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, an dem Herr Iwata seinen Traum mit uns teilte. […] Eine Konsole, stark genug für große, cineastische Spiele, und klein genug, um sie überallhin mitzunehmen“, so Huang. Aus dieser Vision sei die ursprüngliche Switch entsprungen. „Herr Iwata erlebte ihre Veröffentlichung nicht mehr“, erinnert Huang, um sich dann der neuen Switch 2 zu widmen.

„Der Chip der Nintendo Switch 2 lässt sich mit nichts vergleichen, was wir bisher entwickelt haben. Er vereint drei bahnbrechende Errungenschaften. Die fortschrittlichste Grafik, die es je auf einem tragbaren Gerät gegeben hat – komplettes Hardware-Raytracing, hoher Dynamikumfang für klarere Helligkeit und mehr Schattentiefe und eine Architektur, die Rückwärtskompatibilität unterstützt“, so Huang weiter.

Außerdem lobt Jensen Huang die dedizierte KI-Prozessoren, „die das Gameplay in Echtzeit schärfen, animieren und verbessern“ und den extrem reduzierten Stromverbrauch. Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. Wo ihr sie im Mitternachtsverkauf findet, lest ihr hier.

Das Video von Huang:

Bildmaterial: Nintendo