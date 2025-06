Der Gesundheitsminister: Shuten Order stellt den nächsten Verdächtigen im Trailer vor

DMM GAMES und Too Kyo Games haben einen neuen Charakter-Trailer zum kommenden „Multi-Genre-Adventure“ Shuten Order veröffentlicht. Das Video stellt uns Yugen Ushitora (gesprochen von Yuki Ono) vor, den Gesundheitsminister. Das Spiel erscheint demnach schon am 5. September weltweit für Nintendo Switch und PCs.

Er ist einer der Verdächtigen in einem aufsehenerregenden Mordfall und steht damit auch für einen der Gameplay-Stile, die ihr in Shuten Order vorfindet. Er wird als akribisch und von einem seltsamen Aberglauben besessen beschrieben. Gleichzeitig aber auch als einfühlsamer Mensch, der sich um die Gesundheit seiner Kultmitglieder kümmert.

Shuten Order entsteht in Zusammenarbeit von DMM GAMES und Too Kyo Games unter der Leitung von Kazutaka Kodaka, dem Schöpfer der Danganronpa-Reihe. Der Titel vereint fünf verschiedene Spielsysteme in einem Abenteuer, darunter Stealth-Action-Horror und Visual-Novel-Elemente mit unterschiedlichen Perspektiven.

Das kreative Team hinter Shuten Order setzt sich neben Kodaka auch aus Takumi Nakazawa und Takekuni Kitayama zusammen. Die Illustrationen stammen von simadoriru, die Musik komponierte Masafumi Takada. Spike Chunsoft wird die anderen Charaktere und Verdächtigen in weiteren Videos vorstellen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Shuten Order, Spike Chunsoft, DMM Games, Too Kyo Games, Neilo