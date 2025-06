Team Ninja überrascht uns mit Nioh 3 und lässt euch mit zeitlimitierter Demo schon jetzt ran

Zur State of Play haben uns Koei Tecmo und Team Ninja mit der Ankündigung von Nioh 3 überrascht. Und neben einem Trailer könnt ihr euch unmittelbar selbst ein Bild machen. Mit einer zeitlimitierten Demo, die schon jetzt exklusiv für PS5 verfügbar ist, werdet ihr erstmals zum Shogun. Die Demo ist bis zum 18. Juli spielbar.

Nioh 3 soll dann Anfang 2026 für Playstation 5 und PC-Steam erscheinen. Die Dark-Samurai-Action-RPG-Reihe knüpft mit dem dritten Teil an ihre Vorgänger an. Ihr übernehmt die Rolle eines jungen Kriegers, der in Japans turbulenter Sengoku-Ära der nächste Shogun werden soll.

Ein „unvergleichliches Offenes-Feld-Spielerlebnis“ wird versprochen, welches die freie Erkundung mit intensiver Action kombinieren möchte. Kämpft gegen monströse Yokai, erkundet Dörfer voller verdächtiger Wesen und stellt euch den Herausforderungen des Fegefeuers.

Zwei Kampfstile

Kern des Gameplays sind zwei verschiedene Kampfstile: Samurai und Ninja. Der Samurai-Stil knüpft an das Erlebnis früherer Nioh-Titel an, bietet aber auch neue Aktionen. Der Ninja-Stil verspricht ein schnelleres Spielerlebnis. Ihr könnt „Aktionen in der Luft und Ausweichaktionen ausführen und außerhalb der gegnerischen Reichweite angreifen“ sowie verschiedene Ninjitsu-Techniken einsetzen.

„Die Kampfstile können sofort nahtlos gewechselt oder, je nach Gegner und Kampfsituation, durchgehend eingesetzt werden, sodass sich intensive und tödliche Duelle ergeben“, erklären die Macher. Wie gut das funktioniert, dürft ihr nach dem Spielen der Demo den Entwicklern mitteilen. Team Ninja will mit der Demo wertvolles Feedback sammeln.

Spieler, die die Demo gemeistert haben, erhalten nach der Veröffentlichung einen Spezial-Helm zur Nutzung in der Vollversion von Nioh 3. Die Vollversion verspricht japanische und englische Sprachausgabe sowie unter anderem deutsche Texte.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Nioh 3, Koei Tecmo, Team Ninja