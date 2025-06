Für „Tales of“-Fans könnten die nächsten zwei Tage entscheidend werden

Hat das Warten für „Tales of“-Fans in den nächsten zwei Tagen ein Ende? Die Chancen dafür sind da und die Wahrscheinlichkeit wohl die höchste, welche die letzten Monate zu bieten hatten.

Einerseits wächst die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein neues „Tales of“ kennenlernen, mit wachsender Dauer sowieso. Andererseits gibt es in den nächsten Tagen gleich drei Events, die prädestiniert für eine Ankündigung wären.

Allen voran ist da das Tales of Festival 2025, das an diesem Wochenende in Yokohama stattfindet. Das Festival wird alljährlich veranstaltet und ist in der Regel nicht mehr als Fan-Service. Große Ankündigungen zu Spielen gibt es selten. Doch in diesem Jahr feiert Tales of Phantasia seinen 30. Geburtstag und damit auch die „Tales of“-Serie. Fans schreiben dem Festival deshalb in diesem Jahr eine größere Bedeutung zu.

Mit der Opening-Show zum Summer Game Fest (heute Abend ab 23 Uhr) und dem Xbox Games Showcase am Sonntagabend (ab 19 Uhr deutscher Zeit) gibt es außerdem gleich zwei großes Liveshows, die sich gut mit einer Ankündigung eines neuen „Tales of“-Spiels schmücken könnten.

Bei Xbox gut aufgehoben?

Das trifft insbesondere für das Xbox Games Showcase zu. Microsoft gibt sich gerne Japan-nah, schnappte sich in den letzten Jahren für das Showcase (und mitunter auch für den Game Pass) schon Spiele wie Persona 3 Reload, Metaphor: ReFantazio, Like a Dragon: Infinite Wealth oder Kunitsu-Gami. Ein neues „Tales of“ würde sich hier gut einfügen. In den letzten Tagen gab es dazu auch schon Gerüchte.

Nicht zuletzt fütterte „Tales of“-Producer Yusuke Tomizawa die Fan-Hoffnungen selbst schon an. Der Produzent der Tales-of-Serie, Yusuke Tomizawa, hatte bereits 2022 in einem Interview mit der japanischen Famitsu erklärt, dass er zum 30-jährigen Jubiläum der Serie etwas Besonderes erschaffen möchte.

Damals sagte er, dass er seiner Verantwortung gegenüber der Serie nicht gerecht werden würde, wenn es „keinen neuen Titel zum 30-jährigen Jubiläum“ gäbe. Zum Jahreswechsel stellte Tomizawa den Fans erneut ein ereignisreiches Jahr 2025 in Aussicht. Spätestens am Sonntagabend sind wir schlauer. Let’s go!

Bildmaterial: Bandai Namco, Tales of Festival 2024