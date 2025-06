Neuer Trailer zu Onimusha: Way of the Sword zeigt allerhand neues Gameplay

Ein brandneues Onimusha … darauf hätten vor einigen Monaten auch nicht viele gewettet. Doch seit Dezember ist die Sache offiziell. Die Bühne des Summer Game Fest 2025 nutzte Capcom jetzt für den zweiten Trailer zum Spiel. Dabei gibt es allerhand neues Gameplay zu sehen.

Onimusha: Way of the Sword ist der erste neue Teil der Serie seit fast zwei Jahrzehnten und möchte seine reiche Mischung aus Geschichte und Mythos mit hochmodernen Kämpfen verbinden. „Im Mittelpunkt des Spiels steht ein authentisches Gefühl in der Nutzung des Schwertes“, verspricht Capcom.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Onimusha: Way of the Sword, Capcom