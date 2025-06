Bandai Namco enthüllt Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Beim Summer Game Fest 2025 haben Bandai Namco und das japanische Studio Brownies das neue Towa and the Guardians of the Sacred Tree angekündigt. Das Spiel wird am 19. September 2025 erscheinen. Über das Trademark zu „Towa“ rätselten Fans übrigens schon seit Wochen.

„In diesem Roguelite-Abenteuer begibst du dich in ein weit entferntes, mystisches Reich, in dem sich uralte Mächte rühren und ungeahnte Gefahren drohen. Als Towa führst du die Hüter des heiligen Baumes an und schmiedest enge Beziehungen und mächtige Schwerter, um Magatsus Streitkräften das Handwerk zu legen und Shinjus Zukunft zu bestimmen“, führt Bandai Namco ein.

Ihr erkundet entlegene Länder, die von Magatsus bösartigem Einfluss bedroht werden. Dabei begleiten euch Melodien von Komponist Hitoshi Sakimoto, den ihr von Final Fantasy XII und Final Fantasy Tactics kennt.

Spielerisch erwartet euch ein Roguelite. Mit Towa und acht treuen Gefährten bietet ihr Magatsu die Stirn. Mit einem dieser Gefährten kämpft ihr gemeinsam, alle haben eigene Fähigkeiten und Schwerter.

Das Dorf Shinju, das euch offenbar als Basis dient, entwickelt sich weiter. Ihr baut dort Beziehungen zu den Bewohnern auf und erfahrt mehr über deren Bräuche und Geschichten. Bei jedem Besuch könnt ihr im Dojo trainieren und neue Schwerter in der Schmiede herstellen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Towa and the Guardians of the Sacred Tree, Brownies, Bandai Namco