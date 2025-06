Endlich offiziell: Mit The Ivalice Chronicles bekommt Final Fantasy Tactics seine Neuauflage

Die Gerüchte um ein Remake von Final Fantasy Tactics hielten sich seit Jahren wacker und kurz vor der jüngsten Ausgabe der State of Play befeuerten der Schöpfer des Originals und Journalist Jason Schreier diese noch weiter – wir berichteten.

Nun ist die Katze ganz offiziell aus dem Sack: mit Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erscheint eine Neuauflage des Taktik-Klassikers schon am 30. September für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam.

Das Original erschien ursprünglich 1997 für PlayStation und gilt als Meilenstein des Genres. Mit „The Ivalice Chronicles“ winkt eine Frischzellenkur, wie sie auch Tactics Ogre mit der „Reborn“-Neuauflage spendiert bekam.

Der Titel wird SpielerInnen die Wahl zwischen zwei Versionen bieten – einem klassischen Modus und einem verbesserten Modus mit diversen Neuerungen und Anpassungen. Darunter ein überarbeitetes Interface, noch nicht näher beleuchtete Ergänzungen und Anpassungen der Handlung, sowie umfänglich vertonte Dialoge. Außerdem winkt ein zugänglicherer „Knappen“-Schwierigkeitsgrad. Der Trailer stellt beide Versionen gegenüber.

Die beiden Versionen:

Square Enix verspricht die Rückkehr „legendärer Entwickler“, darunter Kazutoyo Maehiro als Director der Neuauflage, Hiroshi Minagawa als Art-Director und vor allem Yasumi Matsuno für das Szenario. Das Team der Synchronsprecher ist ebenso namhaft und beinhaltet Joe Pitts als Ramza, Gregg Lowe als Delita, Ben Starr als Dycedarg und Cameo-Auftritte von Cody Christian (Cloud in der Remake-Trilogie) und Briana White (Aerith in der Remake-Trilogie).

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix