Kenny Omega präsentiert die Charaktere des neuen Season-Pass zu Street Fighter 6

Capcom hat im Rahmen des Summer Game Fest 2025 die vier Charaktere des kommenden dritten Season-Pass zu Street Fighter 6 enthüllt. Demnach werden Sagat, C. Viper, Alex und Ingrid im Laufe der kommenden Monate ein Teil des Kämpferaufgebots.

Den Anfang macht Sagat im Sommer 2025. Der Muay-Thai-Meister ist ein Veteran der Serie und feierte sein Debüt als Endgegner im ursprünglichen Street Fighter. Im Herbst 2025 folgt C. Viper, die zuletzt in Street Fighter IV auftrat. Als Undercover-Agentin mit Hightech-Kampfanzug wird sie ihr Arsenal an Waffen und Gadgets wieder ins Feld führen.

Im Winter 2025 gesellt sich Alex zum Kader. Der beliebte Profi-Wrestler aus Street Fighter V bringt seine charakteristischen Grappling-Techniken zurück in den Ring. Den Abschluss bildet schließlich Ingrid im Frühling 2026. Trotz ihres harmlosen Äußeren ist sie eine äußerst mächtige und geheimnisvolle Figur, die erstmals in Capcom Fighting Evolution spielbar war.

Im neuen Trailer präsentiert der beliebte Pro-Wrestler und Sephiroth-Cosplayer Kenny Omega auf humorvolle Weise alle vier Outfits der neuen Charaktere. Street Fighter 6 ist ab sofort auch für die neue Nintendo Switch 2 verfügbar, wo es als Launch-Titel mit exklusiven neuen Modi erscheint.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Street Fighter 6, Capcom