Echoes of the End führt euch auf der Suche nach eurem Bruder in das zerrissene Land Aema

Myrkur Games und Deep Silver haben das ursprünglich schon 2021 erstmals angekündigte Echoes of the End zurück auf die Bühne geholt. Das cineatische Action-Adventure soll im Sommer für PS5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Echoes of the End ist das Debütspiel des isländischen Studios Myrkur Games und präsentiert sich heute mit einem neuen Trailer, der einen detaillierten Einblick in die Spielwelt, das Magiesystem und die emotionale Geschichte geben möchte.

In Echoes of the End übernehmt ihr die Rolle von Ryn, einer sogenannten Vestige, die mit unbeständigen magischen Kräften geboren wurde. Ihre Reise führt sie durch das zerrissene Land Aema, das einst unter einem Imperium vereint war und heute von Krieg und uralten Konflikten geprägt ist.

Ryns (vertont von Aldís Amah Hamilton) Ziel ist es, ihren Bruder aus den Fängen eines brutalen Regimes zu befreien. Dabei wird sie vom Gelehrten Abram Finlay (vertont von Karl Ágúst Úlfsson) begleitet, dessen eigene Vergangenheit von Geistern überschattet wird. Gemeinsam decken sie eine Verschwörung auf, die die fragile Ordnung Aemas zu zerreißen droht.

Vertrauen, Aufopferung und Erlösung sind zentrale Themen der Geschichte. Spielerische Entscheidungen sollen dabei nicht nur den Verlauf der Handlung beeinflussen, sondern auch das Verhältnis zwischen den Figuren vertiefen. Die Zusammenarbeit mit Abram ist essenziell für den Fortschritt im Spiel: gemeinsames Kämpfen, Erkunden und Rätsellösen stehen im Mittelpunkt. Der Soundtrack stammt von Viktor Ingi Guðmundsson und vereint cineastische Klänge mit traditionellen isländischen Einflüssen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Echoes of the End, Deep Silver, Myrkur Games