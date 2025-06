Nächste „Harvest Moon“-Neuauflage: Neuer Trailer stellt eure Reise zurück nach Zephyr Town vor

Marvelous hat einen neuen Trailer zu Story of Seasons: Grand Bazaar veröffentlicht. Das neue „Story of Seasons“ ist gar nicht so neu. Ursprünglich hieß dieser Ableger Bokujō Monogatari: Yōkoso! Kaze no Bazaar e, Bei uns bekannt als Harvest Moon DS: Grand Bazaar.

Nachdem Marvelous die „Harvest Moon“-Namensrechte vor Jahren an Natsume verloren hat, erscheinen die Bokujō-Monogatari-Spiele im Westen bekanntlich als Story of Seasons. Story of Seasons: Grand Bazaar erscheint am 27. August 2025. Dazu veröffentlichte Marvelous jetzt bei der Wholesome Direct einen neuen Trailer.

In diesem neuen Trailer führt Bürgermeister Felix durch das alltägliche Leben in Zephyr Town, wo die SpielerInnen Feldfrüchte anbauen, sich um ihre Tiere kümmern und Freundschaften mit den Bewohnern schließen können.

Story of Seasons: Grand Bazaar wurde umfassend erweitert und modernisiert. Neben einer deutlich lebendigeren Spielwelt bietet die Neuauflage eine überarbeitete Optik, neue Charaktere, eine erweiterte Geschichte und erstmals vollständige Sprachausgabe in den Story-Ereignissen.

Es wird deutsche Texte und eine physische Veröffentlichung für Nintendo Switch geben, darunter eine Standardversion und eine Limited Edition. Auch Nintendo Switch 2 wird physisch bedient – nicht auf Game Key Card. Wie macht Marvelous das nur? Alle Editionen sind bei Amazon* vorbestellbar.

Zurück nach Zephyr Town

Der Basar von Zephyr Town war einst einer der größten der Welt und zog Kunden und Händler aus allen Teilen der Welt an. Die Freude war natürlich nicht von Dauer. Eure Aufgabe ist es, das Blatt zu wenden. Ihr zieht Tiere auf, erntet Feldfrüchte, stellt seltene Delikatessen her und verkauft eure Waren an eurem eigenen Stand auf dem Basar. Selbiger wächst und zieht neue Bewohner, Waren und Dienstleistungen an. Das Leben wird immer angenehmer und die Gründung eurer kleinen Familie in Zephyr Town immer wahrscheinlicher.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Story of Seasons: Grand Bazaar, Marvelous