ROMEO IS A DEAD MAN: Killler7-Kreativkopf Suda51 stellt sein bisher vielleicht blutigstes Spiel vor

Grasshopper Manufacture hat uns bei der State of Play mit ihrem neuen Spiel überrascht. Studio-Gründer und Kreativkopf Goichi Suda (Killer7, No More Heroes, Lollipop Chainsaw) steckt natürlich hinter ROMEO IS A DEAD MAN, das ein neues „ultra-brutales Science-Fiction-Actionspiel“ für PS5, Xbox Series und PC-Steam wird.

Es handelt sich um die erste völlig neue Eigenmarke des Studios seit zehn Jahren. Die Veröffentlichung ist für 2026 geplant. Im Mittelpunkt des Spiels steht Romeo Stargazer, ein FBI-Space-Time-Agent, der sich nach einem fatalen Vorfall zwischen Leben und Tod befindet.

Durch ein Zeitparadoxon, ausgelöst von einem genialen Wissenschaftler, wird das Raum-Zeit-Kontinuum zerstört. Romeo, nun bekannt als Dead Man, jagt fortan die meistgesuchten Verbrecher durch verschiedene Universen. Das klingt schon mal richtig nach Suda51.

Unterstützt wird Romeo dabei von seiner Spezialausrüstung, dem sogenannten Dead Gear. Seine Mission verknüpft sich zunehmend mit der Suche nach seiner plötzlich verschwundenen Freundin Juliet, deren Rolle im Spielverlauf eine zentrale Bedeutung einnimmt.

Laut Entwicklerstudio steht ROMEO IS A DEAD MAN für „Bloody Action“ in Reinform. SpielerInnen wechseln zwischen verschiedenen Waffen und machen sich die Kräfte ihrer Gegner zunutze, um diese in einem stilisierten Blutrausch zu vernichten.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: ROMEO IS A DEAD MAN, Grasshopper Manufacture