Capcom trollt Fans und Presse und enthüllt am Ende doch das neue Resident Evil Requiem

Ein Doppel-Troll war das, wenn man so will. Zuerst zeigte Capcom ein kleines Anniversary-Video zu Resident Evil und Jun Takeuchi vertröstete Fans zum kommenden Resident Evil 9. Dann war das Spiel doch „one last thing“ – Capcom hat beim Summer Game Fest 2025 das neue Resident Evil Requiem angekündigt.

Da waren die ersten Artikel zu Takeuchis nichtssagender Videobotschaft natürlich schon längst veröffentlicht. In den sozialen Netzwerken vermuteten Fans aber schon, dass Geoff Keighley und Capcom ein Schnippchen schlagen könnten. Oder hofften es wenigstens.

Mit dem 27. Februar 2026 hat Resident Evil Requiem bereits einen konkreten Termin erhalten. Es erscheint dann für PlayStation 5, Xbox Series und PCs. „Requiem for the dead. Nightmare for the living“, heißt es in der Videobeschreibung.

Dort wird Resident Evil Requiem zudem als der neunte Teil der Hauptreihe vorgestellt, falls jemand nach den eindeutigen Hinweisen im Trailer doch noch gezweifelt haben sollte. „Bereite dich darauf vor, dem Tod zu entkommen, in einem atemberaubenden Erlebnis, das dich bis ins Mark erschüttern wird.“

Resident Evil Requiem führt Fans zurück in die ikonische Raccoon City, die Heimat der biologischen Katastrophe, welche einst die Welt erschütterte. Das Spiel möchte die „erschreckenden Aspekte des psychologischen Horrors mit der pulsierenden Action“ verbinden, die Fans der Serie kennen und lieben.

Und weiter aus der Pressemeldung: „Powered by RE ENGINE nutzt Resident Evil Requiem die volle Leistung modernster Konsolen, um den Spielenden komplexe Charakterdetails wie lebensechte Gesichtsausdrücke, realistische Hauttexturen und sogar mit High-Fidelity Schweißperlen ein noch nie dagewesenes Maß an Gänsehaut garantierenden Realismus zu bieten.“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom