Bloodstained: The Scarlet Engagement führt die Serie fort und setzt auf einen frischen Stil

Entwickler ArtPlay und Publisher 505 Games haben die „State of Play“-Bühne genutzt, um den nächsten Eintrag in die Bloodstained-Serie zu enthüllen: Bloodstained: The Scarlet Engagement. Als Creative Director fungiert Shutaro, während Koji „IGA“ Igarashi als Produzent auftritt.

Angesiedelt in der Welt von Bloodstained: Ritual of the Night, erzählt „The Scarlet Engagement“ eine gänzlich neue Geschichte. Diese ist im 16. Jahrhundert angesiedelt und führt SpielerInnen in das Etheral Castle, das eine dunkle Macht beherbergt. Der Menschheit letzte Hoffnung: Ein ungewöhnliches Duo, bestehend aus einem jungen Lehrling der Black Wolves, Leonard, und einem Ritter der White Stags, Alexander. Gemeinsam machen die beiden Jagd auf den Dämonenfürsten Elias.

Für den zweiten Ableger versprechen die Macher ausgiebige Möglichkeiten zur Erkundung und Aufrüstung der Helden. Vor allem aber lockt das neue Spiel mit einer frischen Mechanik. Ihr übernehmt als SpielerIn die Kontrolle über beide Protagonisten. Einer steht unter Eurer direkten Kontrolle, während der andere Euch im Kampf unterstützt. Per Knopfdruck wechselt Ihr zwischen den beiden Hin und Her.

Einen Vorgeschmack bietet der Gameplay-reiche Ankündigungstrailer. Bloodstained: The Scarlet Engagement soll 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Bloodstained: The Scarlet Engagement, ArtPlay, 505 Games