Ninja Gaiden: Ragebound hat mehrere gute Nachrichten für Serienfans im Gepäck

Im Rahmen der State of Play haben Dotemu und The Game Kitchen den konkreten Termin zu Ninja Gaiden: Ragebound enthüllt. Das komplett neue Abenteuer, das sich von dem NES-Original der Serie inspiriert sieht, wird am 31. Juli 2025 für PCs, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erscheinen.

Neben einem neuen Trailer hat man auch die frohe Kunde im Gepäck, dass es zum kommenden Steam Next Fest eine spielbare Demo geben wird. Das Steam Next Fest findet vom 9. bis zum 16. Juni 2025 statt. Ob die Demo auch auf Konsolen zugänglich sein wird, ist noch fraglich. Sicher ist hingegen der Auftritt von prominenten Gastkomponisten im Spiel.

So hat man sich die Dienste von Keiji Yamagishi, Ryuichi Niita und Kaori Nakabai gesichert, die allesamt schon an der originalen „Ninja Gaiden“-Trilogie gearbeitet haben. Sie werden als Gastkomponisten ihren Stil zum Soundtrack beisteuern, welcher unter der Leitung von Sergio de Prado (Blasphemous) entsteht.

Inhaltlich knüpft „Ragebound“ direkt an die NES-Trilogie an. Ryu Hayabusa verlässt das Dorf, um den Tod seines Vaters zu rächen. Währenddessen erhebt sich Kenji Mozu, ein junger Ninja des Hayabusa-Clans, um sich als eine der beiden Hauptfiguren übernatürlichen Bedrohungen zu stellen. Kumori, die andere Hauptfigur, ist Mitglied des berüchtigten Black Spider Clans.

Kenji und Kumori müssen die generationsübergreifende Clan-Fehde überwinden und ihre Kräfte vereinen, um zu überleben. Dabei greifen sie auf sogenannte „Ninja Fusion“ zurück, die es ihnen ermöglicht, ihre Seelen und Fertigkeiten zu kombinieren und ihre Talente weiter zu steigern.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ninja Gaiden: Ragebound, Dotemu, The Game Kitchen