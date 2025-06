Ratatan hat einen Early-Access-Termin und bietet schon jetzt eine spielbare Demo

Bei den „Day of the Devs“ im Anschluss an das Summer Game Fest Opening von Geoff Keighley hat sich der geistige Nachfolger der beliebten Patapon-Reihe erneut präsentiert. Das rhythmusbasierte Roguelite-Actionspiel hat nun einen Termin für den Early-Access-Start auf Steam.

Am 25. Juli 2025 erscheint Ratatan und ihr könnt es jetzt auf die Wishlist packen. Entwickelt wird Ratatan von Ratata Arts, einem Team ehemaliger Mitglieder des aufgelösten Japan Studio von Sony, darunter Game Designer Hiroyuki Kotani und Komponist Kemmei Adachi. Zusätzlich ist seit dem 5. Juni eine spielbare Demo über Steam verfügbar.

Ratatan verbindet rhythmische Gefechte mit Roguelite-Mechaniken und farbenfroher 2D-Optik. Patapon-Fans übernehmen die Kontrolle über die titelgebenden Ratatans und bauen eine Armee aus sogenannten Cobun auf. Mit rhythmischen Kommandos steuert man die Gefährten durch dynamische Kämpfe, wobei ein gutes Taktgefühl gefragt sind.

Die Demo gewährt einen ersten Einblick in die Spielabschnitte „Pirates of the Parabbean“ und „Yeehawler Mountain“ und unterstützt Koop-Modus für bis zu vier SpielerInnen. Insgesamt soll das fertige Spiel mehr als 100 steuerbare Charaktere bieten. Hervorgehoben wird außerdem das FEVER-System, das bei perfektem Taktspiel besondere Effekte auslöst.

Für den Soundtrack zeichnet Kemmei Adachi verantwortlich, ergänzt um einen Gastbeitrag von David Wise. Bereits 2023 sorgte Ratatan mit einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne für Aufsehen und sammelte über 170 Millionen Yen ein, womit es zur erfolgreichsten Videospielkampagne des Jahres auf der Plattform wurde. Das farbenfrohe und musikalische Abenteuer soll 2025 auch für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: RATATAN, Game Source Entertainment, Ratata Arts, TVT