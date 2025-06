Blickt auf die Widersacher im neuen Gameplay-Trailer zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Nur noch zweieinhalb Monate trennen Fans von einem Wiedersehen mit Snake. Das Remake von Metal Gear Solid 3 aus dem Jahr 2004 mit dem Titel Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint am 28. August für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam.

Im Zuge der letzten State of Play haben Konami und Sony einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Dieser gibt euch einen näheren Einblick in die furchterregenden Widersacher im Remake: Die Cobra-Einheit.

Doch es gibt nicht nur Action zu sehen. Zu sehen ist ebenfalls Gameplay von „Snake vs. Monkey“. Das Minispiel dürften Fans noch aus dem Original kennen. Da „Ape Escape“ eine Sony-Marke ist, fehlte das Minispiel schon in früheren Neuauflagen für Xbox 360 und Nintendo 3DS. Für die Xbox-Version von „Delta“ hat sich Konami aber Extra-Arbeit gemacht. Es wird es ein anderes Minispiel geben: Snake vs. Bomberman.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint am 28. August für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam erscheinen wird. Eine Deluxe Edition, die zahlreiche Bonusinhalte bietet, ist bei Amazon * bereits vorbestellbar.

Der neue Trailer (Englisch)

Der neue Trailer (Japanisch)

via Gematsu, Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami