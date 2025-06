Das neue „Inazuma Eleven“ stellt euch seine 15 auswählbaren Charaktere im Trailer vor

Nach einer langen und bewegten Entwicklungsgeschichte erscheint Inazuma Eleven: Victory Road am 21. August 2025 für PlayStation 4 und PS55, Xbox Series, Nintendo Switch und Switch 2 sowie für PCs via Steam. In einem neuen Trailer stellt das Entwicklerstudio LEVEL-5 die 15 auswählbaren Charaktere des Spiels näher vor und zeigt ein „Behind the scenes“-Interview mit den Synchronsprechenden.

Auf der offiziellen Website beschreibt das Entwicklerstudio, dass man fünf von 15 storybezogenen Charakteren auswählen kann, um das Team der South Cirrus Eleven zu vervollständigen. Die ausgewählten Charaktere nehmen aktiv an der Geschichte teil und sollen die Konversationsereignisse lebendiger machen.

Inazuma Eleven: Victory Road spielt 25 Jahre nach dem ersten Teil der Reihe und erzählt die Geschichte des Protagonisten Destin Billows, der auf der Suche nach einer Welt ohne Fußball an der South Cirrus Junior High eingeschrieben ist.

Dort trifft er auf Harper Evans, ein „Fußballmonster“ der Raimon Junior High, die als stärkstes Team des Landes gilt. Neben dem neuen Story-Modus bietet das Spiel mit Chronicle einen umfangreichen Rückblick auf die bisherigen Serienteile. Über 5.200 Charaktere aus früheren Spielen sind enthalten, die gesammelt und trainiert werden können.

15 storybezogene Charaktere (Englisch)

15 storybezogene Charaktere (Japansich)

Interview hinter den Kulissen

via Gematsu, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5