Die Yakuza-Macher enthüllen Project Century als das brandneue Stranger than Heaven

Die Ankündigung von Project Century durch Ryu Ga Gotoku Studios bei den The Game Awards 2024 sorgte für großes Aufsehen, insbesondere durch das düstere Setting im Japan des Jahres 1915 und die actiongeladenen Szenen.

Dennoch blieb das Projekt ein großes Rätsel, was die Fans zu zahlreichen Theorien veranlasste. Heute ließ Ryu Ga Gotoku die Katze aus dem Sack. Beim Summer Game Fest 2025 stellte man Project Century als Stranger Than Heaven vor, eine brandneue Marke der Yakuza-Macher.

Als uns Stranger than Heaven erstmals vorgestellt wurde, spielte der Titel 1915. Das ist auch heute noch so, aber wir bekommen im neuen Trailer auch Einblicke in das Jahr 1943. Stranger than Heaven spielt also in mindestens zwei Jahren. Einen Termin oder Plattformangaben machte man heute nicht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stranger than Heaven, Ryu Ga Gotoku Studios