The Witcher IV präsentiert sich in beeindruckender „Unreal Engine 5“-Tech-Demo

CD Projekt RED hat die Bühne des Unreal Fest 2025 genutzt, um gemeinsam mit Epic Games eine „Unreal Engine 5“-Tech-Demo ihres heißerwarten Projekts The Witcher IV vorzustellen.

Die Tech-Demo findet in der Region Kovir statt, die in The Witcher IV ihren allerersten Auftritt in der Videospielreihe haben wird. Die Präsentation begleitet die Hauptfigur Ciri auf ihrem Weg durch die schroffen Berge und dichten Wälder von Kovir zur geschäftigen Hafenstadt Valdrest, wo sie der Erfüllung eines Monsterauftrags nachgeht.

Seit der Ankündigung der strategischen Partnerschaft im Jahr 2022 arbeitet CDPR mit Epic Games an der Entwicklung neuer Tools und der Verbesserung bestehender Funktionen der Unreal Engine 5, um die Open-World-Entwicklungsmöglichkeiten der Engine zu erweitern und robuste Tools zu etablieren, die auf die Open-World-Designphilosophie des Entwicklerstudios ausgerichtet sind.

Die Demo, die auf einer PlayStation 5 mit 60 Bildern pro Sekunde läuft, zeigt In-Engine-Funktionen, die in der Welt von The Witcher IV angesiedelt sind, darunter das neue Unreal Animation Framework, Nanite Foliage Rendering, MetaHuman-Technologie mit Mass AI Crowd Scaling und mehr.

Die vorgestellten Tools werden entwickelt, getestet und schließlich, beginnend mit der heutigen Veröffentlichung der Unreal Engine 5.6, allen UE-EntwicklerInnen zur Verfügung gestellt. Dies soll anderen Studios dabei helfen, glaubwürdige und immersive Open-World-Umgebungen zu erschaffen.

via Gematsu, Bildmaterial: Bildmaterial: The Witcher IV, CD Projekt RED, Epic Games