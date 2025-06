Anima: Gate of Memories I & II Remaster erscheint im Herbst vollständig überarbeitet

Das spanische Indie-Studio Anima Project hat mit Anima: Gate of Memories I & II Remaster eine überarbeitete Fassung der Action-RPG-Reihe angekündigt. Der Launch ist für Herbst 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series und Steam geplant. Eine angepasste Version für Nintendo Switch 2 soll 2026 folgen.

Die Neuveröffentlichung vereint die beiden Spiele Anima: Gate of Memories und Anima: The Nameless Chronicles in einer Edition. Für die Remaster ging man laut der Entwickler zurück an die Ursprünge und habe die Spiele „von Grund auf“ neu aufgebaut. Verbesserte Grafik, ein überarbeitetes Kampfsystem und zahlreiche Optimierungen sind die Folge.

Inhaltlich erzählt Anima: Gate of Memories I & II Remaster die Geschichten zweier Schicksale: Die eines legendären Monsters und eines geheimnisvollen Mädchens ohne Erinnerung an ihre Vergangenheit, sowie die eines unsterblichen Wesens, das zur ewigen Wanderschaft verflucht ist. Beide werden in einen verborgenen Krieg verwickelt, der im Schatten tobt – auf gegenüberliegenden Seiten desselben Konflikts.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Anima: Gate of Memories I & II Remaster, Anima Project