Rule of Rose ist eines der teuersten Spiele und Stray Children ist von den gleichen Machern

Stray Children erscheint im Westen noch in diesem Jahr für Steam und Nintendo Switch, wie Onion Games bekannt gibt. Die Steam-Version wurde heute neu angekündigt. Eine Steam-Seite ist bereits eröffnet worden.

Die Veröffentlichung im Westen hatte sich schon im September 2024 angedeutet. Damals hatte Entwickler Onion Games (Moon) gleichzeitig mit der Bekanntgabe des japanischen Termins auch eine Website eröffnet, die eine englische Version „to be dated“ listete.

Stray Children soll ein „bittersüßes Märchen-RPG“ sein. Hinter dem Entwicklerteam stecken laut der ursprünglichen Ankündigung (und der neuen Steam-Seite) viele Menschen, die an Klassikern wie Chulip, Little King’s Story, Super Mario RPG und natürlich Moon gearbeitet haben. Und an Rule of Rose, einem der teuersten Gebrauchtspiele der Branche.

Die Story umreißt man knapp so: „Eines Tages wird ein kleiner Junge in einen Fernseher gesaugt und erwacht in einem Land, das ausschließlich aus Kindern besteht. So beginnen die Abenteuer des Jungen in diesem seltsamen und gefährlichen Wunderland.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stray Children, Onion Games