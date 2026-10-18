Das war … Kalenderwoche 42/2026

Der physische Markt mit Blick auf Nintendo, drei kommende Kracher und gebrochene EU-Richtlinien haben uns in den letzten Tagen beschäftigt. Ebenso umfangreich wie vielfältig zeigt sich zudem unser Trailer-Block, von GTA VI bis zum neusten Indie auf Kickstarter. Ganz zum Schluss haben wir dann noch vier Anspielberichte für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei Nintendo steht keine Abkehr vom physischen Markt an. Man begründet das mit dem Wunsch der Fans. In diesem Zusammenhang zeigte sich auch die kommende Veröffentlichung von Phantom Blade Zero (PS5, PC) interessant, denn hier scheint man nur rein digital am Start zu sein.

In den kommenden Wochen erwarten uns mit GTA VI, Call of Duty und Zelda drei potenzielle Kracher. Bei Activision ist man wegen The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Switch 2) hingegen nur wenig beunruhigt. Man darf gespannt sein, wie das ausgeht. Zunächst haben wir zu Zelda noch den Übersichtstrailer sowie zwei Werbespots für euch.

Gemäß EU-Richtlinien darf eine Preisangabe nicht verschleiert werden. Mehrere Videospielgrößen sollen jedoch aktuell dagegen verstoßen. Das zielt vor allem auf In-Game-Währungen ab.

Eine eher lustige Episode wurde zudem bekannt, welche sich rund um die Ankündigung der PlayStation Portable abspielte. Bei Nintendo war man davon verständlicherweise wenig begeistert.

Die neuen Trailer zu Zelda hatten wir schon, aber natürlich schlug auch der Launchtrailer zu Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series) hohe Wellen. Endlich in den Westen schafft es Naruto Mobile (Mobil), wir mussten zehn Jahre warten. Die titelgebende Reise um die Welt setzte Crazy Taxi: World Tour (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) in Brasilien fort. Bei Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2) ist ab sofort der Erweiterungspass erhältlich und auch Sonic Racing: CrossWorlds (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) erhält zahlreiche neue Inhalte in Form von Kollaborationen. Das Action-RPG Edge of Memories (PS5, Xbox Series, PC) weicht hingegen einigen Konkurrenten aus und erscheint nun im Dezember. Das experimentelle Where the Seeds Fall (PS5, Switch 2, PC) von Cygames steht ab sofort als Demo bereit. Von Sumo Digital stammt Spyder: Agent 8 (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC), welches im Februar erscheinen soll.

Bei der kommenden Switch-2-Version von Stellar Blade standen die Sammelobjekte im Zentrum. Zwei interessante Projekte erhalten aktuell eine Demo, nämlich das Action-RPG Second Stone: The Legend of the Hidden World (PC) sowie der Lo-Fi-Thriller Rain98 (PC). Im März dürften Fans klassischer JRPGs mit Forge of the Fae (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auf ihre Kosten kommen, bereits im Januar erscheint das Low-Poly-Soulslike Prison of Husks (PS5, PC). In wenigen Tagen ist holoVillage: Our Cozy Days auch für Switch 2 verfügbar. Inzwischen erhältlich sind hingegen bereits das Rhythmus-Action-Roguelite Alpha Nomos (PS5, Xbox Series, PC) und Wildaria (PC) kommt im Early Access gut an.

Noch im Oktober könnt ihr No Man’s Sky auch auf dem Smartphone spielen. Endlich den Switch-2-Termin erhalten hat 007 First Light, etwas mehr Geduld ist hier jedoch gefragt. Das kurze, emotionale A Bird Story gibt es nun auch für Konsolen. Ein Stück SNES-Geschichte kommt mit Moto-X nun auf moderne Konsolen. Bei Kickstarter so richtig eingeschlagen hat Bunderkin: The Ocular Eclipse (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), die Kampagne läuft sogar noch. Bei Nintendo Switch Online sind ab sofort drei neue GBA-Titel Teil des Angebots. Schon bald gibt es für Where Winds Meet Unterstützung durch DLSS 5. Musikalisch einen viralen Hit gelandet hat Drunken Goddess Reflux (PC), hört doch auch bei Gelegenheit rein.

In dieser Woche konntet ihr bei JPGAMES gleich vier Anspielberichte finden! Mit großer Spannung erwartet wird bei Fans mit Final Fantasy VII Revelation (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) der Abschluss der Remake-Trilogie. Nun durften wir uns die Kämpfe etwas genauer ansehen. Bei uns steigt damit die Vorfreude! Kurz bevor steht uns bereits The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Switch 2), die originalgetreue Adaption des Klassikers. Der Spielspaß hat dabei die Jahrzehnte gut überdauert. Eine weitere Zeitreise erwartet uns mit Eternal Anima (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC). Der Titel dürfte aber noch wesentlich unbekannter sein. Hier ist aber ganz viel Potenzial vorhanden, wenn man klassische JRPGs mag. Das nach wie vor recht eigenwillige Romancing SaGa 3: Destinies United (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) erhält wie Teil 2 eine Neuauflage. Wer daran Gefallen fand, sollte auch jetzt einen Blick riskieren.