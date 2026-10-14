Nintendo erweitert GBA-Bibliothek um drei Klassiker – darunter zwei echte Raritäten

Nintendo legt bei seinem Classics-Angebot nach. Wer ein Abonnement für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket besitzt, darf sich ab sofort über drei weitere Spiele aus der Game-Boy-Advance-Ära freuen. Und diesmal sind sogar zwei Titel dabei, die ursprünglich nie offiziell in Europa erschienen sind.

Mit Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance und Kururin Paradise wächst die GBA-Bibliothek um drei ziemlich unterschiedliche Abenteuer. Von der Monsteraufzucht über rasante Arcade-Action bis hin zu kniffligen Geschicklichkeitsprüfungen ist alles vertreten.

Monster aufziehen und durch Kugelhagel kämpfen

Den Anfang macht Monster Rancher Advance, das Ende 2001 in Japan und Nordamerika veröffentlicht wurde. In Deutschland und dem restlichen Europa erschien das Spiel damals nicht offiziell.

Ähnlich wie bei Pokémon dreht sich alles um die Aufzucht und das Training verschiedener Kreaturen. Allerdings setzt Monster Rancher andere Schwerpunkte: Statt Monster zu sammeln und selbst durch Kämpfe zu steuern, kümmert ihr euch vor allem um ihre Entwicklung, erstellt Trainingspläne und bereitet sie auf Turniere vor. Eure Entscheidungen beeinflussen dabei, wie sich eure Schützlinge entwickeln.

Deutlich actionreicher geht es in Metal Slug Advance zu. Der Handheld-Ableger der bekannten Arcade-Reihe bietet klassische 2D-Run-and-Gun-Action mit detaillierten Pixelgrafiken, zahlreichen Gegnern und jeder Menge Explosionen.

Natürlich dürfen auch die für Metal Slug typischen Fahrzeuge nicht fehlen, mit denen ihr euch durch die feindlichen Reihen kämpft.

Mit Kururin Paradise gesellt sich schließlich noch ein besonders ungewöhnlicher Titel zur Auswahl. Das Geschicklichkeitsspiel erschien am 6. Dezember 2002 ausschließlich in Japan und war damit für viele europäische Nintendo-Fans bislang nur schwer zugänglich.

Als Nachfolger von Kuru Kuru Kururin bleibt das Spiel seinem ungewöhnlichen Konzept treu. Ihr steuert einen ständig rotierenden Helikopter durch enge Labyrinthe und müsst dabei möglichst vermeiden, mit den Wänden zu kollidieren.

Alle drei Spiele stehen ab sofort über die Game Boy Advance – Nintendo Classics-App zur Verfügung. Voraussetzung ist eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket. Ein neuer Trailer stellt die drei Neuzugänge noch einmal genauer vor.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo